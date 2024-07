Autocisterna contro autocarro | chiusa corsia in A14

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fano, 3 luglio 2024 – Incidente tra un furgone frigorifero e un autoarticolato che trasportava catrame liquido. E’ quanto avvenuto ieri, poco prima delle 14, nelladi accelerazione in direzione nord al casello di Fano. Il conducente del furgone, un 42enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pesaro dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti prontamente sul posto. Per permettere le operazioni di ripristino è stato necessario chiudere unadell’autostrada. La squadra dei vigili del fuoco di Pesaro ha presidiato l’area per diverse ore per consentire alla ditta specializzata di travasare il catrame dalla cisterna dell’autoarticolato evitando che il materiale si disperdesse sulla strada e nei campi circostanti.