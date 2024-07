Alcol e droga sulle strade Sette ragazzi nei guai | una patente ritirata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sorpreso ubriaco a guidare il veicolo: i carabinieri gli hanno ritirato ladi guida procedendo alle sanzioni previste dalla legge. Sei persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e ora rischiano la sospensione dellae dei documenti di espatrio. Questo è il bilancio dei controlli stradali eseguiti nel fine settimana nella provincia reggiana dai carabinieri della Compagnia di Reggio con il fine di garantire maggior sicurezzaprincipali arterie stradali. In tutto i carabinieri hanno controllato 120 persone e 90 tra auto e moto nei posti di blocco e di controllo eseguiti nelledi maggior traffico. Hanno fatto anche alcune contravvenzioni per infrazioni legate al codice della strada, soprattutto per violazioni delle norme di sicurezza stradale.