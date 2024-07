Usa 2024 una presidenza Trump sarebbe l’apice del successo di Putin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) In Cronache dalla Galassia, Asimov chiama “crisi di Seldon” la “tempesta perfetta” provocata dal simultaneo svilupparsi di “una crisi domestica e una crisi esterna”. È quanto sta succedendo oggi in diversi Paesi democratici. Al ritorno dalle vacanze estive potrebbero esserci improvvise accelerazioni. Il detonatore – L’epicentro della crisi al momento è negli Usa. Il primo dibattito televisivo in vista delle elezioni di novembre ha aperto un’autostrada davanti a. “Sleepy Joe” Biden è parso ormai troppo anziano (al 73% degli americani) per fare ancora il Presidente: i sondaggi sono in caduta libera. La situazione spaventa i Democratici, non tanto perché perderanno le elezioni (ci sono abituati), ma perchéè un candidato tutt’altro che normale.