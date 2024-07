Un elogio ai dipendenti pubblici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Spesso critichiamo iaddetti aiuffici di ogni ente. Io voglio invece segnalare idel Comune, ufficio IMU, per la gentilezza, disponibilità ed attenzione, nonchè per la competenza che mettono a disposizione degli utenti. Per risolvere alcuni problemi personali ho dovuto rivolgermi spesso a questo servizio e mi sono sempre trovata soddisfatta e con la soluzione dei problemi che avevi posto. Voglio perciò con queste poche righe ringraziare. Annamaria Boghi Risponde Beppe Boni La cortesia e la disponibilità deicomunali, e in generale dei, è molto più diffusa di quanto si creda.Le loro gentilezze e l'assistenza prestata troppo spesso restano episodi senza medaglia che non trovano diffusione nell'opinione pubblica.