Sottocorona si sbilancia con la previsione a lungo termine | gli effetti dell' anticiclone delle Azzorre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Che tempo c'è da aspettarsi in questa prima settimana di luglio? Paolo, meteorologo di La7, prova a chiarire la situazione collegandosi con la puntata odierna di Omnibus, in cui mostra innanzitutto una cartina europea per uno sguardo ad ampio raggio sul meteo: “Se guardiamo un po' in grande cominciamo a vederee situazioni. Questa perturbazione, perché tale era, che ha attraversato l'Italia da nord al centro poi adesso al sud non ha dietro, vale dire verso ovest, altri impulsi e altre perturbazioni, come quelle che passano molto a nord. Questo depone per una tendenza del tempo a migliorare, ma ci vuole tempo, perché non avverrà subito. Sull'atlantico si vede la mancanza di nuvole, si intravedono anche le isole, lì c'è l'che piano piano potrebbe interessare anche l'Italia, guardando un po' a