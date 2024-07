Ribaltamento in A4 cinque chilometri di coda tra Bergamo e Capriate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono già più didiche si sono formati sull’Autostrada A4 per un incidente avvenuto poco prima delle 7 di martedì 2 luglio all’altezza del chilometro 166, tra i caselli di. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un veicolo ribaltato, ma al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro né se abbia coinvolto altri mezzi: due le persone ferite, di 42 e 46 anni, le cui condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto il personale medico, con un’ambulanza e un’automedica, i vigili del fuoco die i tecnici di Società Autostrade. Problemi alla circolazione anche in uscita aper chi proviene da Brescia e tra i caselli die Dalmine in direzione Venezia per i curiosi che rallentano per osservare quanto successo sulla carreggiata opposta.