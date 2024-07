Presto mamma e papà L’annuncio dalla vacanza | la bellissima della tv e il famoso fidanzato in dolce attesa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Sì che lavip ed ex Miss Italia è incinta, ora è ufficiale. Era stato il settimanale Nuovo, qualche giorno fa, ad anticipare la notizia, la prima per entrambi. I paparazzi del magazine avevano intercettato la coppia a Mykonos, in Grecia e posto l'attenzione sul suo pancino arrotondato e quindi 'sospetto'. Quindi il rumor gira già da un po' ma solo in queste ore si è avuta la conferma. Dopo queste voci, infatti, è arrivato il lieto annuncio. Con un post su Instagram condiviso da entrambi in cui si fanno vedere insieme in spiaggia, sempre a Mykonos dove stanno trascorrendo la loroestiva, ma questa volta con il pancino ben visibile e il racconto di tutta la loro gioia per la cicogna in arrivo.