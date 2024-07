Perché non si è corso il Palio di Siena? Cosa è successo e quando si recupera

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) La pioggia ci mette lo zampino ed ildella Madonna di Provenzano viene rinviato: la carriera del 2 luglio 2024 non si correrà quest’oggi. La bandiera verde esposta sancisce il definitivo rinvio della corsa, con i cavalli, appena entrati in Piazza del Campo ache ritornano nell’Entrone dopo pochi minuti passati tra i canapi. Primo scroscio di pioggia attorno alle 18.30, poi di nuovo alle 19.30, proprio in coincidenza dell’ingresso dei cavalli. Il rovescio più importante, però, arriva attorno alle ore 19.45, con un lato di Piazza del Campo all’asciutto ed uno in cui la pioggia si fa battente. La decisione arriva dunque, inevitabile, dopo che era stato chiamato l’ordine di ingresso tra i canapi, con le due coppie di Contrade rivali vicine e la Lupa di rincorsa, ma col mossiere costretto in più casi a richiamare fuori i fantini.