Omaggio a Morricone al Festival delle Colline con la tromba di Nello Salza

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 2 luglio 2024) POGGIO A CAIANO –a Poggio a Caiano, la seconda serata è dedicata a Enniograzie al virtuoso della, a lungo collaboratore del maestro. Da Per un pugno di dollari a C’era una volta in America, da La califfa a Nuovo Cinema Paradiso. Le grandi colonne sonore che Ennioha regalato alla settima arte aleggeranno domani (3 luglio) alla Villa Medicea di Poggio a Caiano insieme a, “ladel cinema italiano” come l’ha definito la critica, per oltre 30 anni collaboratore del maestroe di altri celebri compositori.sarà in concerto a capo del suo quartetto che, alla leggendaria, aggiungerà pianoforte, tastiere, basso e batteria. Il Premio Oscar alle musiche di Ennioper il film The Hateful Eight e di Nicola Piovani per La vita è bella ha consacratotra i più amati musicisti prestati al grande schermo.