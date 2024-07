Maestri Pizzaioli grottesi in campo per la gioia dei palati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa seconda edizione della Festa della Pizza è stato un successo indiscutibile. Il Sindaco e l’Amministrazione comune di Grottaminarda esprimono la propria soddisfazione per l’eccellente organizzazione della tre giorni: «Con immensa, orgoglio ed ammirazione l’Amministrazione comunale di Grottaminarda manifestiamo la più grande riconoscenza agli organizzatori della seconda edizione della Festa della Pizza – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – Sentiamo il dovere di esprimere i più sentiti ringraziamenti ai ragazzi dell’Associazione “La Rotta APS”, ai Mastri, a quanti hanno contribuito al successo della grande manifestazione e a quanti hanno partecipato arrivando da ogni dove. Il plauso dell’Amministrazione, a nome dell’intera città, per aver realizzato un evento culinario, culturale, sociale di grande pregio, inclusivo, piacevole e con risvolti economici oltre modo prestigiosi, necessari ed encomiabili, per tutta la comunità.