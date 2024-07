L' Italia ha deciso | torna il nucleare presentato il piano energia all' Europa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Sì, quelforse oggi fa un po' meno paura. Dopo giorni di attesa, l'ha inviato ilnazionale per l'e il clima (Pniec), aggiornato rispetto alla prima stesura del 2023, a Bruxelles. Un testo che funge un po' da mappa, sulla quale costruire la transizione tricolore e, magari, provare a fare scuola a livello europeo. Ebbene, nell'ultimo Pniec, che allunga l'orizzonte al 2030, sono stati confermati gli obiettivi di 131 Gw dirinnovabile al 2030. Ma, soprattutto, è previsto anche uno scenario sul: 8 Gw al 2050 per coprire l'11% della richiesta nazionale. Nel dettaglio, si prevede che quasi 80 Gw del monte-gigawatt dapulita deriveranno dal solare, 28,1 dall'eolico, 19,4 dall'idrico, 3,2 dalle bioenergie e 1 gigawatt da fonte geotermica (quota quest'ultima che potrebbe anche aumentare al raggiungimento di un adeguato livello di maturità di alcune iniziative progettuali in via di sviluppo).