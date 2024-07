L’edizione 2024 del Mengo Music Fest scalda i motori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio– Paolo Benvegnù con il suo concerto all’alba in Fortezza ad Arezzo domenica 14 luglio sarà solo la ciliegina sulla torta di un’edizione numero 20 da incorniciare. Prima del cantautore di “E’ inutile parlare d’amore”,delporterà al parco del Prato di Arezzo cinque giorni di concerti, tutti a ingresso gratuito, che dal 9 al 13 luglio vedranno ogni sera un cast unico e alcuni dei migliori tour estivi in circolazione. Ogni giorno spazio a talenti locali e astri nascenti dellaa, accanto ai big. Si parte martedì 9 luglio con Venere Gommosa, Coca Puma, Cacao mental, e a chiudere il raggae di Africa Unite e pionieri del raggamuffin Sud sound system. Il 10 luglio ci saranno Novella, Alice Mascritti, Lamante, Marta del grandi, Ele A un nome in rampa di lancio, e chiusura con uno degli assi dell’ultimo Sanremo Rose Villain.