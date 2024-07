Lecco chiuso per mafia il circolo Arci Farfallino In 18 mesi 17 interdittive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 – Era undi mafiosi, più che culturale e ricreativo. Per questo il prefetto di, Sergio Pomponio, ha emesso un provvedimento interdittivo anticontro ildi via Cristoforo Colombo a. L'interdittiva è stata firmata lo scorso mese, a giugno. “Il provvedimento è stato assunto all’esito dell’istruttoria condotta dal Gruppo Interforze Antidella Prefettura che ha accertato non solo l’esistenza di cause ostative, ma anche un effettivo rischio di contaminazione mafiosa, attraverso la contiguità con elementi appartenenti a sodalizi criminali operanti sul territorio”, spiegano dalla prefettura di. Tra quanti gestivano ilci sarebbero affiliati ai soliti Coco e famiglia allargata.