Latina arrestato il datore di lavoro di Satnam Singh La Procura | disumano si è disinteressato delle conseguenze

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Gli accertamenti medico-legali hanno impresso una svolta al tragico caso della morte di, il bracciante indiano morto dopo essere rimasto vittima di un terribile incidente sul, che lo ha mutilato a un arto. E in seguito al quale è stato abbandonato in strada gravemente ferito, col braccio tranciato. Ebbene oggi i carabinieri dihannoAntonello Lovato,didel dipendente morto a seguito del drammatico infortunio verificatosi mentre lavorava nell’azienda agricola dell’uomo fermato oggi, in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Morte diildidel bracciante indiano L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale diper il reato di omicidio doloso: ad eseguirla, gli uomini dei Carabinieri della Compagnia di