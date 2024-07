La risalita dei prezzi non si arresta Di quanto aumentano le medie alla pompa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 2 luglio 2024) Tornano a salire, dopo il ribasso di venerdì, le quotazioni dei prodotti raffinati e intano continuano a salire idei carburanti. Standoconsueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo iconsigliati di benzina e diesel. Queste sono ledeipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dStaffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,864 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,870, pompe bianche 1,850), diesel self service a 1,745 euro/litro (invariato, compagnie 1,752, pompe bianche 1,730). Benzina servito a 2,004 euro/litro (invariato, compagnie 2,046, pompe bianche 1,919), diesel servito a 1,886 euro/litro (+1, compagnie 1,929, pompe bianche 1,798).