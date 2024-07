La Campania si prepara a chiedere referendum sull’autonomia

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di martedì 2 luglio 2024) NAPOLI – Il Consiglio regionale dellasia una seduta straordinaria e monotematica per discutere e votare la richiesta di indizione delabrogativo dell’autonomia differenziata. La riunione dell’assemblea è stata convocata per lunedì prossimo, 8 luglio, dalle 15.30 alle 18. All’ordine del giorno vi è la proposta presentata dal Partito Democratico, dal gruppo De Luca Presidente, da Azione, Italia Viva e altre forze della maggioranza, di indizione di unabrogativo “ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, della legge 26 giugno 2024, n. 86 (Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni)”. Il tema dell’autonomia differenziata, disciplinato dalla legge recentemente approvata, ha suscitato ampie discussioni e controversie politiche.