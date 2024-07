Incidente in motorino Francesco Morriello muore a 16 anni Il ricordo dei compagni di scuola…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) È una comunità scioccata quella di Buccino in provincia di Salerno per la tragica scomparsa del giovane, il ragazzo deceduto ieri pomeriggio in seguito ad un gravestradale.Nella serata di domenica 30 giugno il 16enne era in sella al suosulla statale che attraversa il comune di Auletta, quando a un certo punto è caduto lungo la carreggiata, riportando delle gravi ferite, come scrive SalernoToday. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e date le condizioni del giovane hanno deciso di trasportarlo all’ospedale, prima in quello del comune di Polla e in seguito al Cardarelli di Napoli, ma nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, il ragazzo è deceduto. Il giovane studente presso l’Istituto d’Istruzione “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, lascia i genitori, il padre titolare di un oleificio, e una sorella.