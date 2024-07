Colombani First sottoassicurazione Italia da sconfiggere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) "Nonostante l'incremento dei premi danni nel 2023, ed i quasi 12 miliardi raccolti al 31 marzo 2024, record per il primo trimestre, l'ha un rapporto tra premi danni e Pil dell'1,8%, che ci relega solo al 24^ posto Ocse". Lo dichiara il segretario generale diCisl Riccardoal termine dell'assemblea annuale Ania che ha celebrato gli ottant'anni dalla fondazione. "L'obbligatorietà delle polizze catastrofali per le imprese, introdotta con la legge di bilancio, deve segnare - prosegue - l'inizio del percorso culturale inerente il trasferimento dei rischi, per la protezione del patrimonio del nostro sistema produttivo. L'obbligatorietà, accompagnata dalla compartecipazione dello Stato, è la premessa - continua- del nuovo imprescindibile paradigma, ma è altresì necessario un impegno delle imprese di assicurazione a migliorare le condizioni di offerta per rendere possibile la copertura dei rischi, anche in considerazione della possibile estensione dell'obbligatorietà agli immobili delle famiglie".