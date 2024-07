Centro raccolta rifiuti Riapertura rimandata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Prolungamento della chiusura deldi via 4 Novembre. L’ultima data comunicata per laera il 30 giugno, ma la discarica rimarrà chiusa fino a mercoledì 31 luglio, per consentire il termine dei lavori di manutenzione. In particolare, devono continuare le verifiche tecniche a garanzia della sicurezza delle nuove strutture a seguito di modifiche in corso d’opera, soprattutto per quanto riguarda le tettoie che andranno a coprire i diversi cassoni in cui vengono inserite le diverse tipologie di. I cittadini potranno però continuare a recarsi presso il sito temporaneo, nel parcheggio del cimitero comunale di via IV Novembre, per portareingombranti, legno, ferro edi apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).