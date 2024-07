Camminatori Pievani le escursioni a Pieve Santo Stefano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Arezzo, 2 luglio 2024 – Prosegue il programma dellenel territorio del comune dia cura del gruppo. Ecco il calendario delleper il mese di Luglio 2024 : si parte domenica 7 Luglio con una escursione alla portata di tutti, alla scoperta dei reperti “misteriosi di Pietralba”, monoliti o, più correttamente, manufatti rupestri di oltre 5000 anni , come la cosiddetta Piramide ed il Trono . Prosegue il programma, domenica 21 Luglio, con una escursione nei magnifici boschi di "Fratelle", a nord di. Anche questo percorso è facile . Si completa il calendario delle uscite domenica 28 Luglio con una impegnativa quanto suggestiva escursione nella Riserva Natura di Monte Nero e nello specifico attraverseremo il Poggio dei Tre Vescovi fino a Ceppo Nero per poi rientrare al luogo di partenza ovvero Le Gualanciole dove , per chi lo vorrà si potrà fermare a pranzo con il resto del gruppo previo prenotazione entro il 25 Luglio 2024.