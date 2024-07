BNT Banca punta sulla cessione del quinto primo semestre in crescita

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 luglio 2024) PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo investito molto su un prodotto di credito a consumo”, ladel, “semplificando le procedure e rendendolo compatibile con l’attività quotidiana dell’operatorerio di filiale che è impegnato anche su altri fronti”, per fare in modo che “il prodotto risulti ideale per essere distribuito in maniera facile e fluida attraverso la reteria”. Lo ha detto in un’intervista all’agenzia Italpress Umberto Seretti, consigliere delegato di BNT. L’istituto nasce nel 2017 da un’iniziativa diPopolare di Sondrio che, a un certo punto, si vuol dotare di “una fabbrica prodotto specializzata nel credito al consumo e di un prodotto da distribuire principalmente attraverso la sua rete di filiali sul territorio”.