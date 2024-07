Blackpink Born Pink il film concerto tributo del tour al cinema

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 2 luglio 2024) MILANO – In concomitanza con l’ottavo anniversario del debutto delle, la famosissima k-pop band con milioni di seguaci in tutto il mondo, UCIs fa un grande regalo a tutti i fan di Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa proiettando in tutte le multisale del Circuito dal 31 luglio al 4 agostodedicato a, ilche ha venduto oltre 1.8 milioni di biglietti in tutto il mondo stabilendo il miglior risultato mai raggiunto da una band femminile e da un gruppo asiatico. A UCI Luxe Marcon, unica sala in Italia a vantare questo tipo di tecnologia, ilsarà disponibile anche nel formato speciale ScreenX. UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Fiumara (GE), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio (BG), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Porta di Roma (RM), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Roma Est (RM), UCI Romagna Savignano sul Rubicone (RN), UCI Luxe Marcon (VE) proietterannodal 31 luglio al 4 agosto alle 19:00.