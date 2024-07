Berrettini a volte ritornano | era in tribuna telecamere spietate

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 2 luglio 2024), lein azione al campo 12 dell’All England Club hanno documentato una presenza inaspettata: sì, aAntonello Venditti ha saputo dirlo nel modo più poetico, scrivendo un verso che è già da tempo immemore nella storia della musica italiana. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi, canta con il suo timbro, unico nel suo genere, facendo sognare chiunque sogni che quell’amore possa prima o poi ricominciare. Matteoha superato il primo turno di Wimbledon (LaPresse) – Ilveggente.itE quanto sia vero quel che dice il cantautore romano lo sa bene Matteo, che di parentesi ne ha chiuse per forza di cose un bel po’, nel corso degli ultimi due anni. Prima c’è stata la rottura con la tennista Ajla Tomljanovic, poi qualche flirt morto sul nascere e, infine, la separazione da Melissa Satta, al culmine di una storia parecchio tormentata e sofferta per via delle polemiche che non hanno dato loro scampo.