Anticipazioni Tempesta D’Amore la puntata di oggi 2 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 2 luglio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 2Carolin (Katrin Anne Heß, 44 anni) chiede a Vanessa se abbia dubbi sul trasferimento a Copenhagen, poiché preferirebbe restare. Valentina è imbarazzata dopo che Michael le ha legato al polso il braccialetto. La ragazza inizia a pensare a una possibile storiae lo accenna a Shirin. Christof dice a Kruger di spaventare Erik, ma senza fargli del male fisicamente. Christof gli dà appuntamento al lago per parlarne di persona. Eleni arriva e si nasconde per spiarli.