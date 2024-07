Wimbledon oggi Sinner al primo turno contro Hanfmann | orario come vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) (Adnkronos) – Jannikdebutta, 1 luglio, a2024. L’azzurro, numero 1 del mondo, esordisce aldei Championships affrontando il tedesco Yannick, numero 95 del ranking Atp., a caccia del quinto titolo stagionale dopo il trionfo nel torneo Atp di Halle, arriva ain condizioni ideali. “Sono pronto”, ha detto il 22enne altoatesino, che ha appena messo in bacheca iltitolo della carriera in un torneo sull’erba., il numero 1 del mondo ha vinto l’unico confronto diretto: i due tennisti si sono affrontati nel 2023 aldell’US Open,ha vinto in 3 set lasciando appena 5 game al rivale. Il match diè il terzo in programma sul Campo numero 1, dove il programma inizia alle 13 locali (le 14 in Italia).