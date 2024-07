Tour de France 2024 la tappa di domani Pinerolo-Valloire | percorso altimetria orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildedopo le prime tre tappe in Italia sconfina in Francia in una durissimaalpina, la prima vera e propriadi montagna di questa Grande Boucle con partenza dae arrivo a, con alcune salite storiche di questo Grande Giro.Si parte daper arrivare adopo 139.6 chilometri, ma soprattutto 3600 metri di dislivello. Poco dopo alla partenza, si comincerà a salire verso il Sestrière, un lungo GPM di seconda categoria che porterà a oltre 2000 metri di altitudine (39.9 km al 3,7%). Si planerà al termine di una rapida discesa a Cesana Torinese e si risalirà verso il Col de Montegenèvre, sconfinando in Francia (8.3 km al 5,9%). Si entrerà così nella regione delle Hautes-Alpes, si passerà da Briançon e non ci sarà molto spazio per prendere fiato verso il Col du Galibier, un hors catégorie a 2642 metri di altitudine (23 km al 5,1%).