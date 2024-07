Spinazzola lettera di Addio ai tifosi della Roma e tratta col Napoli pronto a stringere per Buongiorno

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 1 luglio 2024) Leonardo, scrive unadiaigiallorossi dopo 5 anni e il contratto scaduto ieri ecoldi Conte. “Carissiministi. È con un misto di emozione e tristezza che scrivo questo messaggio per salutarvi. Dopo un’esperienza indimenticabile, è giunto il momento per me di salutare. Abbiamo gioito e abbiamo pianto, abbiamo esultato e abbiamo sofferto, insieme. Insieme abbiamo toccato il cielo a Tirana, insieme ci siamo rialzati da notti come quella di Budapest – ha proseguito– Durante il mio tempo aho anche avuto l’onore di sollevare l’Europeo con la Nazionale Italiana. Ho vissuto momenti di gioia e orgoglio, che rimarranno impressi nella mia memoria per sempre. Ma ho anche affrontato momenti difficili.