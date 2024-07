Serie A | D’Amico Ausilio e Sartori premiati come migliori direttori sportivi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tony, Pieroe Giovannirispettivamente di Atalanta, Inter e Bologna, sono statidall’ADiSeds dellaA. A renderlo noto è una nota ufficiale dell’Atalanta: “Prestigioso riconoscimento per il direttore sportivo nerazzurro Tonyche, in occasione del Gran Galà di apertura del calciomercato (sessione estiva), è stato premiato dall’ADiSe (l’Associazione Italiana), assieme a Piero(Inter) e a Giovanni(Bologna),uno dei tredellaA, per i risultati conseguiti con l’Atalanta e in particolare per la vittoria della Europa League. L’evento, organizzato dall’ADiSe, si è tenuto lunedì 1 luglio al Grand Hotel di Rimini e ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e addetti ai lavori del mondo del calcio”.