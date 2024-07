Portogallo-Slovenia | Ronaldo si fa ipnotizzare da Oblak dal dischetto CR7 in lacrime VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Incredibile al Deutsche Bank Park di Francoforte. Ai supplementari Drkusic stende Diogo Jota in area e concede un calcio di rigore pesantissimo al. Sulsi presenta Cristianoche si fadal super, che salva lada una probabile sconfitta mandando le squadre al termine del primo tempo supplementare sullo 0-0.per, che è stato subito consolato da tutta la squadra, panchina compresa, entrata in campo a supportare la propria leggenda. Cristianochorando após perder o pênalti.penalt? kaç?r?nca a?lad? ,Bu yüzden Büyük futbolcu pic.twitter.com/TdlbERUZsW — Bülent ?AH?N (@Blntshnnn) July 1, 2024si fadadal, CR7 in) SportFace.