Paolillo | Marotta presidente Figc! Martinez? All’Inter sanno di calcio

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ex AD dell’Inter Ernestonon ha dubbi sulla figura di Beppe, attualedell’Inter. Poi si esprime sull’imminente arrivo di Josep. IDEALE – Ernesto, su Sportitalia.it, critica Gabriele Gravina prendendo in considerazione la convocazione in Nazionale di Nicolò Fagioli. Poi non ha dubbi su Beppe: «Fagioli? Non ho niente contro di lui, ma è inammissibile che giocatori che hanno avuto dei comportamenti sanzionati, non sanzionabili soltanto, ma proprio sanzionati, poi vengano perdonati come se niente fosse. Non c’è disciplina, ordine e regole. Io da interista vorrei tenerea vita. Ma ad esempio una persona con la sua mentalità comedella Federazione sarebbe l’ideale per ilitaliano».