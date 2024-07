L' ombra del fondamentalismo si allunga sulla Russia e sulle Repubbliche dell' Asia centrale

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di lunedì 1 luglio 2024) L’ultimo attacco terroristico in Daghestan avvenuto lo scorso 24 giugno dove alcuni uomini armati hanno attaccato una chiesa, una sinagoga e un posto di bloccoa polizia nelle città di Derbent e Makhachkala (20 morti e 50 feriti), mostra come lo spettro delislamico armato è una costante minaccia per le’ex U e per lastessa come già visto nell’attacco’Isis del 22 marzo 2024 nella sala concerti del Crocus City Hall a Krasnogorsk, nell'oblast di Mosca in. .