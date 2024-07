L' Inghilterra è un' Italia ma con Bellingham e Kane

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 1 luglio 2024) Il punto. Stava per esserci una sorpresa, e forse la riemersione dell’una sorpresa lo è. Però inizialmente sembrava passasse la Slovacchia e non c’era niente di strano nel pensarlo. Vincono gli inglesi, vince anche la Spagna contro la Georgia, ma questa era facile da immaginare. Ci sono già due quarti di finale:-Svizzera e Spagna-Germania. Oggi ci sono Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia: le due vincenti si sfideranno poi. Il pastone, nel linguaggio giornalistico, è – dice la Treccani – un “servizio che riporta i fatti politici del giorno insieme con dichiarazioni e informazioni”. Per ogni giorno dell’Europeo di Germania, dall’esordio fino alla finale, qui ci saranno i fatti del giorno. Quelli seri e quelli no.