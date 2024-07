L’inferno in Vallemaggia Tre morti e un disperso trascinati via dai torrenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ha devastato la, il paradiso degli escursionisti e gli scalatori sulle Alpi Lepontine alle spalle di Locarno, in Canton Ticino, la perturbazione che nella notte tra sabato e domenica si è abbattuta appena oltre il confine. L’allerta era stato diffuso anche in provincia di Como, raggiunta solo dalla coda della perturbazione. In Canton Ticino invece il bilancio è stato di tree un: in Val Bavona e in Valle Lavizzara nell’arco di poche ore si sono sono abbattuti oltre 200 millimetri di pioggia, gonfiando a dismisurae fiumi. Dalle montagne in pochi minuti si sono riversate a valle fango, rocce e alberi che hanno travolto ogni cosa. I superstiti parlano di un rombo assordante che li ha svegliati nel cuore della notte.