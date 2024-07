L’ex tronista e naufraga diventa conduttrice su Realtime | tutto sul suo programma

Leggi tutta la notizia su tvzap

Maria De Filippi continua a sfornare "talenti": Rosa Perrotta di Uomini&Donne, influencer, nonché ex concorrente del reality show di Canale 5 L'Isola dei Famosi, presto avrà un programma tutto suo. Eh sì, il volto noto condurrà una trasmissione su Real Time. Rosa Perrotta condurrà un nuovo programma su Real Time. Per lei in arrivo infatti una nuova avventura televisiva. Warner Bros Discovery ha disposto per l'ex tronista di "Uomini e donne" una trasmissione che andrà in onda il sabato pomeriggio.