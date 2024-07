Le infiltrazioni russe nel partito di Marine Le Pen

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 1 luglio 2024) Non è la prima volta che ildiLe Pen è accusato di legami sospetti con Mosca ma, in occasione delle elezioni parlamentari anticipate convocate dal presidente Macron dopo il risultato delle europee, il tema è tornato di attualità, anche perché la Francia si è dimostrata uno dei principali obiettivi della strategia di destabilizzazione e interferenza russa. Durante una trasmissione radiofonica, il sindaco di Cannes ed esponente dei Repubblicani David Lisnard ha affermato che ci sono quindici candidati del Rassemblement National (Rn) che si sono prestati alla farsa di osservatori elettorali in Russia. Secondo un’inchiesta pubblicata da Mediapart, i rapporti deldi estrema destra con il regime russo non sono affatto sporadici, anzi si sono dimostrati duraturi e profondi.