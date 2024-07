Ladispoli al via il programma estivo 2024 | il calendario completo degli eventi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1° luglio– Venerdì 5 luglio inizierà la stagione estivache si prospetta ricca di. La serata di inaugurazione comincerà alle 21:30 con un po’ di buona musica con il duo Alex e Fabio Manetti. Seguirà lo show comico di Gianluca Giugliarelli, il cabarettista romano che ha debuttato in teatro al fianco di Kim Rossi Stuart e, in seguito, ha fatto breccia nei principali programmi di intrattenimento come Central Station Sky, Zelig Off, Made in sud, etc. A seguire, sul palco di piazza Rossellini Gianluca Fubelli, in arte Scintilla. Entrato nelle case di milioni di persone con il suo gruppo storico “I Teletabbis” il comico romano continua in una carriera in ascesa. Il miglior modo di inaugurare un’estate ricca di appuntamenti.