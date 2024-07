Isola delle Femmine a Palermo è davvero un’isola?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 1 luglio 2024)è un comune che si trova in provincia di. Esso comprende anche l’omonimo isolotto, chiamato puredi Fuori, ma non può essere identificato comevera e propria. L’isolotto diaccoglie una riserva naturale istituita nel 1997 dalla Regione Siciliana. Ragion per cui si tratta di una zona protetta. E qualsiasi forma di “disturbo” come il party che si è tenuto nelle scorse ore con 200 invitati è da considerarsi illegale. Anche perché, come ha spiegato Vincenzo Di Dio direttore della riserva gestita dalla Lipu, lega italiana protezione uccelli, nelle parole rilasciata all’Ansa: “Dal 1998 a ieri a nessuno era venuto in mente di prendere d’assalto l’isolotto riserva naturale. Una cosamolto grave.