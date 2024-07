Inter Marotta | Orgoglio essere presidente Italia eliminata? Amarezza e delusione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildell’Beppeparla ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo sottoscritto i contratti con Zielinski e Taremi, adesso dobbiamo definire la situazione relativa al portiere in entrata. Poi, dopo questa operazione, non dovrebbero esserci altri movimenti, salvo che non succeda qualche cosa di particolare, ma credo di no. Fare ilè una cosa che mi inorgoglisce molto. Con la nuova proprietà è cambiata qualche cosa anche se bisogna sempre curare gli aspetti economici. Noi siamo molto tranquilli, su questo piano, grazie alla nuova società, ma quando parlo di altri movimenti potrei anche intendere operazioni in entrata“. Infine: “L’? L’eliminazione agli Europei lascia moltae moltama io non sono uno da giudizi frettolosi”.