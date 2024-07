Immigrazione sbarchi e morti in mare | crollo verticale dei numeri

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Chi guarda il dito strilla per Lampedusa, parlando degli gli ultimi. Sull'isola, nelle ultime ore, sono approdate circa duecento persone. Ma chi osserva la luna, andando oltre l'indice, scopre facilmente comein, grazie alle politiche del governo in carica, siano in forte calo. Nonostante le ritrosie dei partner europei e le solite critiche della sinistra nei confronti della premier, Giorgia Meloni, il fenomeno dell'clandestina sta iniziando a essere governato, e non lasciato al caso. Nei primi sei mesi del 2024 sono sbarcati in Italia 25.345 immigrati con una variazione percentuale che raggiunge il 60% in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 62.364, secondo quanto rivela il cruscotto statistico del Viminale, aggiornato al 28 giugno.