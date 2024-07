Il Muggiano fa cinquina I senior rossoblù volano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Le sorprese restano nascoste da qualche parte ma tra gli appassionati sono molto attese, almeno per ravvivare il copione. Per il momento infatti arrivano soltanto le conferme. La prepalio di preparazione alla gara finale della 99^ edizione del Palio del Golfo in programma il 4 agosto è infatti un confronto trae Fezzano. Nella prova che si è disputata nello specchio d’acqua antistante il porticciolo della Marina di Fezzano il copione è rimasto il solito che ha caratterizzato le prime sfide remiere della prepalio. Nella categorial’irresistibile formazione delha fatto nuovamente il vuoto. L’imbarcazioneha preceduto Le Grazie, settimi nell’ultima uscita a Marola, e Canaletto. Nella sfida femminile e nella classe junior sul gradino più alto del podio ancora una volta sono saliti i colori verdi del Fezzano tra gli applausi del pubblico di casa.