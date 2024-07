Il Döner è nostro | scoppia la guerra del kebab tra Turchia e Germania Ecco cosa sta accadendo e cosa c’entra l’Unione Europea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) A chi appartiene il, conosciuto dai tedeschi come? Questa è la domanda che sta suscitando un acceso dibattito tra. L’Associazione Internazionale del, con sede a Istanbul, ha recentemente presentato una richiesta alper definire ilcome “patrimonio culturale turco”. Ma lanon ci sta. La richiesta turca ha scatenato un’immediata reazione tra ibari tedeschi: in, ilè considerato un piatto nazionale, un simbolo del contributo dell’emigrazione turca alla cucina locale. Non solo: lo spiedo girevole su cui cuoce è stato brevettato dai turchi-tedeschi negli anni Cinquanta, e molte migliorie tecnico-industriali tedesche hanno contribuito a farlo diventare lo street food per eccellenza.