Il blocco repubblicano della sinistra sarà un fallimento anche se vincerà come accaduto in Italia

(Di lunedì 1 luglio 2024) I francesi, si sa, non ci amano. Ci guardano sempre dall’alto in basso, con superiorità: aspettare quindi che prendano lezioni da noi su una qualsiasi cosa è pura utopia. Ma almeno in politica, un’occhiata dall’altra parte delle Alpi, verso Roma, dovrebbero darla, soprattutto a. Il successodestra nelle elezioni francesi ha infatti scatenato in vista del secondo turno la più banale, scontata, già vista, e perdente reazionestoriapolitica: «Serve uncontro la destra». Per Macron,per Melenchon che ha subito detto di si, e ci mrebbe altro, non esiste un’alleanza politica, non serve un programma condiviso e fa nientese sul 99% delle cose la pensiamo in maniera diversa quello che conta è non far vincere gli altri.