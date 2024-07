Fognini-Ruud in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Fabiose la vedrà contro Caspernel secondo turno di, terzo Slam della stagione di scena sui campi in erba di Londra. Il tennista ligure ha sfruttato al meglio la chance di trovare il lucky loser Van Assche e non Koepfer al primo turno, imponendosi in maniera netta e tornando a vincere sui prati londinesi a distanza di anni. Una bella vittoria per Fabio, che ora tornerà a giocare su uno dei campi principali contro un top-10 quale Casper. Il norvegese non è mai stato amante dell’erba, ma in ogni caso ad oggi è di un altro livello rispetto al nostro portacolori, che comunque ha sempre nella sua racchetta il talento per provare a fare partita contro il tre volte finalista Slam. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 3 luglio adda definire.