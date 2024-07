Faye Danaway chi è e quali film ha fatto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 1 luglio 2024) Considerata una delle attrici più iconiche e talentuose di Hollywood e con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni,Dunaway ha interpretato alcuni dei ruoli più memorabili della storia del cinema, lavorando con registi di fama mondiale e lasciando un segno indelebile nel panorama cinematografico. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita, la sua carriera e suiche l’hanno resa una leggenda del grande schermo. Chi èDunaway Nata il 14 gennaio 1941 a Bascom, in Florida, DorothyDunaway è una delle attrici più iconiche di Hollywood, nota per la sua bellezza classica e il suo talento straordinario. Figlia di una casalinga e di un militare, ha iniziato a studiare recitazione all’Università di Boston, per poi trasferirsi a New York e lavorare al Lincoln Center Repertory Theater.