Edemi e gambe pesanti d’estate non solo per le donne anche gli uomini ne soffrono | Non vanno sottovalutati hanno diversi significati clinici

(Di lunedì 1 luglio 2024) Se fino a qualche tempo fa era l’inizio dell’estate a porre problemi e interrogativi su come affrontare la pesantezza delle, l’insufficienza venosa, oggi con l’allungamento dei periodi più caldi, il fenomeno rischia di essere più frequente e costante per almeno 20 milioni di italiani, di cui soprattuttose un 15% dine è interessato. Che cos’è l’edema alleIl caldo aumenta i sintomi dell’insufficienza venosa degli arti inferiori, una patologia cronica causata dalla difficoltà del sangue nel ritornare dalle vene periferiche delleal cuore. Un problema che viene erroneamente consideratoestetico e che invece richiede controlli medici e cure. “L’edema legato al calore è il risultato di un accumulo anomalo di liquidi nei tessuti che provoca la dilatazione dei vasi sanguigni e l’indebolimento delle piccole valvole che regolano il flusso nei vasi, rendendo difficili per le vene pompare il sangue verso il cuore”, afferma Edoardo Cervi, responsabile scientifico dell’Associazione Flebologica Italiana (AFI), specialista in Chirurgia Vascolare e Generale e autore di uno studio che ha dimostrato come un nuovo mix di bromelina (una complessa miscela enzimatica estratta sia dalla polpa che dal gambo d’ananas, con effetto antinfiammatorio) e vitamina C liposomiale, se associato a un regolare movimento e a una dieta equilibrata, povera di sale e ricca di acqua, ha un forte impatto nella riduzione dell’edema.