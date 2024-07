EatPrato - Da chiostro a chiostro La due giorni di enogastronomia per assaporare le eccellenze locali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Cucina tipica pratese, vini del Montalbano e quest’anno anche i piatti della tradizione cinese. Oggi e domani c’è ". Da", organizzato da Confesercenti Prato nell’ambito di "Vetrina Toscana" nei chiostri di San Domenico, Sant’Agostino e dello Spirito Santo dalle 19 alle 23. Quest’anno gli spazi crescono con l’inserimento deldella chiesa dello Spirito Santo. "– spiega il presidente provinciale di Confesercenti Prato Stefano Bonfanti – vuole essere l’anello di congiunzione tra turismo e tradizioni del nostro territorio. Confesercenti Prato ha deciso di riproporre anche per il 2024 la manifestazione che negli ultimi anni ha avito un notevole successo. Abbiamo lavorato per trasformarla in un’attrattiva non solo per Prato, ma per l’intera area metropolitana".