Capua FIlm Fest 2024 | Lina Sastri ospite d’onore della terza edizione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 1 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutipunta di diamantedel “”, la splendida maniazione organizzata dal teatro Ricciardi che vede come palcoscenico degli eventi i “Giardini dello Sperone”. Da poche settimane è nelle sale cinematografiche il nuovo, La casa di Ninetta, ambientato a Napoli che racconta la storia di un’anziana donna malata d Alzehimer. La rassegnana si terrà dal 15 al 28 luglio; ogni sera una proiezione diversa, totalmente gratuita nel bastione dello Sperone di, luogo dal passato eccelso, un tempo concepito non soltanto in funzione militare ma anche come vero e proprio presidio idro-geologico a difesa dell’abitato. Nella suaè stato reso l’ingresso gratuito per tutti, per permettere a chiunque di godere di serate magiche all’insegna del grande cinema.