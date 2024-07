Capello disintegra Spalletti | Mi sono vergognato Volano gli stracci fra tecnici dopo il flop della nazionale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Come era inevitabile, infuriano le polemicheildi calcio agli Europei. Le scelte dell’allenatore nonpiaciute agli addetti ai lavori, e, pur confermato da Gravina subitola terribile figura contro la Svizzera, ora viene criticato anche da uno dei suoi colleghi più influenti. Fabio, uno degli allenatori italiani più vincenti e ora ascoltato opinionista Tv, non le ha mandate a dire. Il suo attacco all’attuale Ctnostraè stato molto duro e circostanziato, e getta altre ombre sull’operato del tecnico azzurro. “è stato presuntuoso“, ha esordito l’ex allenatore del Milan. “Ha creato confusione nei giocatori. Già contro la Spagna non ha pensato da selezionatore, ma da allenatore di club.