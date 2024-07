Box Office ITALIA | Inside Out 2 vince nel weekend e strappa un nuovo record

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 1 luglio 2024) La cavalcata trionfare diOut 2 al Boxha continuato a raccogliere consensi nel, ma anche un. Nonostante il caldo estivo e la partita della Nazionaledi Calcio giocata sabato pomeriggio,Out 2 è riuscito a tenere un passo da, come del resto ha fatto in tutti i mercati internazionali in cui era programmato (qui gli incassi dela livello internazionale). L’incasso maturato nell’ultimodi giugno è stato di fatto 6,68 milioni di euro, con una media per sala da 11500 euro ed un calo non enorme sotto il 50%. A questo punto del suo cammino,Out 2 ha incassato complessivamente 29,83 milioni di euro, raccogliendo di fatto il titolo di “maggior incasso di sempre inper un film d’animazione (battuto L’era Glaciale 3 con 29,7 milioni).