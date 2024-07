Boeing acquista Spirit AeroSystems un parte finisce anche alla rivale Airbus

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 1 luglio 2024), società statunitense che produce componenti per gli aerei, è statata dal gruppoin un’operazione interamente azionaria dal valore di 4,7 miliardi di dollari. Il valore patrimoniale dell’operazione è di 37,25 dollari per azione e se si considera il debito pregresso dellache ora passa interamente a, il valore dell’operazione arriva a 8,3 miliardi di dollari. Inoltre,della società in vendita è stata rilevata da, che integra le produzioni che già interessavano i propri aeromobili.L’acquisto dellaarriva dopo un periodo di difficoltà della stessa, con la società che costruisce componenti per aerei, tra cui le fusoliere di alcuni modelli, che ultimamente aveva mostrato probleminella produzione dei suoi prodotti finiti.